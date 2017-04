Trainer René Knuiman heeft zijn hart verpand aan AZC

René Knuiman (47) gaat volgend seizoen, in het jaar dat voetbalclub AZC het 100-jarig bestaan viert, zijn zevende jaar in als hoofdtrainer van de Zutphense tweedeklasser. ,,Of ik hier ooit nog wegga? Er zal een tijd komen dat er een andere hoofdtrainer voor de groep staat. Maar ik ben onderdeel van de vereniging geworden, helemaal verdwijnen zal ik niet. Ik blijf ze altijd volgen met een warm hart."

De Huissenaar met zachte g bracht de volksclub vanuit de vierde klasse naar de subtop twee niveaus hoger. Helemaal tevreden over het vertoonde spel van zijn manschappen is hij nog niet. ,,We spelen nog te wisselvallig. Dan winnen we van hoger geplaatste ploegen en verliezen van clubs die lager op de ranglijst staan."

Toch mag de nummer zes nog hoop houden op de zilveren plaats. ,,Dat wordt moeilijk. Een aantal ploegen dat boven ons staat, heeft nog een duel tegoed. In onze competitie worden maar twee periodetitels vergeven, het is daarom waarschijnlijk dat de nummer vier ook nacompetitie mag spelen."

Een brug slaan

In de zeven jaar bij AZC heeft hij een brug kunnen slaan tussen heden en toekomst. ,,We zijn nu zover dat we het gemis van dragende spelers kunnen opvangen. Er zit een aantal dertigers in de ploeg, dat blijft niet nog tien jaar doorspelen. Gelukkig hebben we talentvolle jeugd en staan in het tweede spelers hun mannetje."

Promoveren naar de eerste klasse, het zou wat zijn in het ultieme jubileumjaar. ,,Na afloop van ons duel tegen WAVV, op 23 april, kunnen mensen zich inschrijven voor het jubileumboek dat verschijnt. AZC dan eersteklasser? Dan krijg ik met mijn TC2 een jaartje dispensatie om daar te trainen. Ik zie me de TC1 niet meer halen, daar zit te veel werk in." Dat zondag de derby tegen Vorden met 4-1 werd gewonnen, leidde tot groot feest. ,,Dinsdag versloegen we hen opnieuw, in de laatste minuut van de kwartfinale in de Achterhoekcup. Daarin mogen we nu tegen AZSV."

Eerst zondag Varsseveld maar eens verslaan. ,,Dat zal moeilijk worden, ook zij hebben de punten hard nodig. We zullen vol aan de bak moeten."