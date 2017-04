Twello zet de strijd met SVV Schiedam gewoon voort

Twello en SVV zijn de enige amateurvoetbalploegen in Nederland die dit seizoen nog geen puntenverlies leden. De Schiedammers kwamen in het paasweekeinde niet in actie, maar moesten constateren dat Twello geen fout maakte bij SVBV (1-3). Twello heeft na 21 duels 63 punten en een doelsaldo plus 81. SVV staat op 54 punten uit 18 duels, met een batig saldo van 82. Komend weekeinde krijgt Twello bezoek van Socii, terwijl SVV bij WIK in Den Haag zal proberen de reeks zonder puntenverlies te verlengen.