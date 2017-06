Uur U breekt aan voor vijf Veluwse voetbalploegen

Keert FC Horst via de nacompetitie al na een jaar terug in de tweede klasse? Dat is morgen vanaf 14.00 uur de grote vraag in Veenendaal. De Ermeloërs moeten daar de schade van het eerste finaleduel met VRC (1-2 verlies) repareren om een feestje te kunnen bouwen. Daar is het na twee degradaties op rij wel weer eens tijd voor.