Van Dellen gelooft in promotie naar de derde klasse

Richard van Dellen (34), projectmanager bij het NOC*NSF, is geboren in Warnsveld en getogen in Deventer. De huidige trainer van Broekland moest al op zijn 22e stoppen met voetballen. ,,Ik had mijn beide enkelbanden gescheurd en de chirurg was heel duidelijk. 'Als je ooit nog eens achter je kinderen aan wilt hollen, dan moet je per direct stoppen'. Gelukkig heb ik nu twee kinderen waar ik mee kan ravotten."

De ex-verdediger van Helios en Colmschate stortte zich op het trainersvak, bij Heino haalde hij zijn TC3, bij Schalkhaar volgde de TC2. Na wat klussen als assistent ging hij vorig seizoen aan de slag bij Broekland, waar hij komend seizoen ook de touwtjes in handen heeft. ,,Ik hou van dorpse clubs. De mensen zijn er gemoedelijk, maar ook recht voor zijn raap."

Daar maakte hij dankbaar gebruik van. ,,Toen ik hier kwam, was er weinig rust in het team, het wás geen team. Dat hebben we er van gemaakt door duidelijk uit te leggen waar de sterke en zwakke punten van de groep lagen. Door elkaars mogelijkheden en beperkingen te zien, kwam er wel rust."

Finale

In zijn eerste seizoen eindigde Broekland als vijfde in 4H, dit seizoen werd het zilver in de wacht gesleept. Daardoor plaatste zijn ploeg zich direct voor de finale van de nacompetitie, waarin het Arnhemse MASV de heenwedstrijd met 3-0 naar zich toe trok.

,,Ja, maar het had net zo goed 3-5 kunnen worden. We misten in die eerste wedstrijd heel veel kansen. Ik las dat hun trainer, ex-prof Jhon van Beukering, zei dat zijn ploeg het zal redden. Nou, ik denk het niet. Met slimme, soms gemene, kleine overtredingen proberen ze een duel naar zich toe te trekken. Dat deden ze ook al toen ze tegen Brummen speelden. Het leverde hun veel onnodige kaarten op."

,,We kennen ze nu en zullen daar gebruik van maken. Onze kans ligt in de aanval. Hun centrale duo is traag, net als één van de backs. Bovendien spelen ze steeds de lange bal op hun snelle buitenspeler en die boomlange spits. Als we die eruit halen, moet het lukken met drie doelpunten verschil te winnen. En dan maken we het af in de verlenging, zij zijn conditioneel zwak. Eerst maar eens een vroege goal maken."