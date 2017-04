Van Werven heeft met Oene de opmars op tijd ingezet

,,We zijn qua voetbal redelijk begonnen, maar speelden veel gelijk. In een mindere fase pakten we helemaal geen punten. De laatste vier wedstrijden hebben we allemaal gewonnen. We hebben een grote sprong gemaakt en het ziet er nu redelijk uit."

Voorsprong

Oene streed lang met SEH tegen directe degradatie en heeft inmiddels elf punten voorsprong op de concurrent uit Heerde. Nu zijn Vevo en Olympia'28 in het vizier. Van Werven richt zich op de tiende plaats. ,,Het eerste doel na de winter was twee ploegen onder ons houden, dat is nu wel gelukt. Nu willen we ook de promotie-degradatiewedstrijden ontlopen. We moeten nog twee ploegen inhalen en maken alle kans. Deze groep kan mee kan op dit niveau."

De opleving is volgens de coach mede te danken aan de terugkeer van twee spelers. ,,Buitenspeler Yve Hilberink en centrale middenvelder Jesse Teeuwen waren voor de winter geblesseerd en blijken heel belangrijk voor ons. Yve scoort behoorlijk veel en Jesse is een belangrijke speler om voor de goal te komen."

Systeem veranderd

Dat lukt ook beter omdat Van Werven het systeem heeft veranderd. ,,We speelden 4-4-2 en stonden verdedigend goed, maar kwamen te weinig voor het doel. Nu spelen we met drie aanvallers en krijgen we meer kansen. Het spel zag er voor de winter beter uit, omdat we de vrije man op het middenveld goed vonden. Nu kiezen we sneller voor de lange bal, maar pakken wel de punten. Het gaat nu om een ding: winnen."