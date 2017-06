Veluwade heeft last van de KNVB

,,Zwart-Wit’63, Nunspeet, WVF en EFC’58 - ploegen die vorig jaar wel meededen - vinden het toernooi nu te vroeg in hun voorbereiding vallen, nu de competitiestart door de KNVB naar achter is verplaatst. Wij houden de Veluwade op hetzelfde tijdstip, begin augustus. Het was moeilijk rond te krijgen; hoger spelende clubs hadden in februari hun voorbereiding al rond’’, aldus Evert Petersen, voorzitter Veluwadecommissie.

Hierden, VVOG, FC Horst en titelverdediger NSC komen beide dagen net als VVOG 2 en DVS’33 2. Derdedivisionist Odin’59 uit Heemskerk en derdeklasser Unicum uit Lelystad komen alleen zaterdag. ,,Odin’59 was woensdag bezet, maar hebben we toch gevraagd om een goede tegenstander voor VVOG te krijgen. Met het programma (woensdag drie, zaterdag vier wedstrijden) hebben we gekeken naar de krachtsverhoudingen. De opzet is dit jaar anders, hopelijk is het toernooi volgend jaar wel weer sterk.”