Verliezen werkt bij Sander Danes dagenlang door

HHC is al vier duels ongeslagen in de tweede divisie. Bovendien heeft de ploeg met Sander Danes (31) één van de minst gepasseerde goalies. Toch staan de Hardenbergers nog altijd op de voorlaatste plaats. Met nog zes duels te gaan dreigt degradatie. En als íemand dat wil voorkomen, is het Danes wel.

Zo'n verloren zaterdag. Het gebeurt de Vechtdalclub nét iets te vaak. Vooral in het begin van het seizoen. HHC worstelt nog altijd met de naweeën van de bizar slechte competitiestart; 4 uit 10. De dramatische reeks kostte trainer Joseph Oosting de kop. Onder opvolger Gert Jan Karsten gaat het beter, al blijven de prestaties grillig. ,,Het absolute dieptepunt was in februari, bij TEC", stelt Danes. ,,We verloren in de stromende regen met 2-0. Na afloop schudde ik hun doelman de hand. Ik zat compleet onder de modder, hij had zelfs niet één keer gedoken. Kansloos. Toen zag ik het echt somber in voor ons."

Toch geven de recente prestaties aanleiding tot optimisme. Het gapende gat richting de veilige veertiende plaats is de afgelopen weken geslonken tot een punt. Rechtstreekse handhaving is nog altijd het doel. ,,Maar we moeten realistisch zijn", vindt Danes. ,,De kans dat ons dat lukt, schat ik op zo'n vijftig á zestig procent. Nacompetitie ligt misschien meer voor de hand. Maar eerst maar eens van de zeventiende plek af zien te komen."

Ondanks de positie onder de streep is het woord degradatie volgens Danes binnen de spelersgroep nog geen onderwerp van gesprek. Op de tribunes van sportpark De Boshoek is dat wel anders. Niet zo vreemd, het degradatiescénario is realistisch zat. Danes drukt het liever weg. Hij trekt bij het uitspreken een gezicht alsof-ie in een citroen bijt. De sluitpost uit Hollandscheveld, bezig aan zijn achtste seizoen bij HHC, ziet het als zijn persoonlijke missie de club voor degradatie te behoeden. ,,In de bijna 27 jaar dat ik voetbal ben ik nog nooit gedegradeerd. Het zou het absolute dieptepunt uit mijn carrière betekenen. Ik zit hier al vanaf het hoofdklasse-tijdperk, hoor echt bij de oudjes. Mocht het wél misgaan, blijf ik de club sowieso trouw. Vertrekken is me de eer te na. Lekker makkelijk, weggaan als het even tegenzit."

Danes is naar eigen zeggen extra gemotiveerd om het seizoen goed af te sluiten. Waar de meeste spelers een verliespartij een dag later wel vergeten zijn, sijpelt het bij de doelman altijd net even iets langer door. ,,Ik werk vier dagen in de week als postbode in mijn eigen dorp. Vaak willen mensen maandag nog even een praatje maken over de wedstrijd. Daar heb ik niet altijd zin in. Eén man ziet me altijd van ver al aankomen met m'n postfiets. En ik zie hem dan van afstand al zitten. Gaan we weer, denk ik dan. Vlak voordat ik bij z'n huis ben, hoor ik z'n deurtje al opengaan. 'Was weer niet best hè, Danes?' Als we winnen, steekt-ie van achter het raam alleen een duimpje op."

Voor Danes en consorten is het te hopen dat het staartje van de competitie nog veel duimpjes oplevert. Te beginnen aanstaande zaterdag. Dan ontvangt HHC met Jong FC Twente de hekkensluiter in de tweede divisie.