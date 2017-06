Vlaggenschip Flevo Boys dreigt te kapseizen

'Kapitein' Inne Schotanus en zijn manschappen moeten morgen (18.00 uur) een 0-2 achterstand op Zuidvogels goedmaken. Vier opinies over de oorzaken. Want het is 'Alle hens aan dek!' in Emmeloord.

Wiljan Mossing Holsteyn, oud-trainer en nu trainer WHC:

,,Ondanks het vertrek van belangrijke spelers is er genoeg kwaliteit aangetrokken en gebleven. Dat hebben ze in de derde periode gewoon bewezen. Het moeten dus andere oorzaken zijn, al is het voor mij tricky die te benoemen omdat ik er nooit bij ben in de kleedkamer. Wat ik lees en hoor heeft het vooral te maken met het niet consequent kiezen voor één vaste speelwijze. Voor zaterdag rest nog maar één ding en dat is op volle kracht vooruit. Explosief doordekken, over het hele veld één op één duels en niet bang zijn voor die tegengoal. Ik hoop echt dat ze het redden, want degraderen zou catastrofaal zijn. Terugkomen uit de eerste klasse wordt loodzwaar. Dat weet ik als WHC-trainer uit eigen ervaring."

Arjen Postma, oud-speler, nu trainer Zeerobben en Renado:

,,Nadat vorig jaar de complete as met ervaren spelers en hun extra kwaliteiten verdween, is er teveel gezocht naar dezelfde type spelers. De ploeg mist daardoor ervaring, maar vooral ook creativiteit om in alle linies uit te gaan van voetballende oplossingen. Toch moeten de goede resultaten van de laatste periode vertrouwen geven. Vanuit een goede organisatie focussen op de uitvoering van het spel is wat ze zaterdag moeten doen. Niet blind staren op het resultaat maar vol overtuiging uitgaan van je eigen kracht. Flevo Boys is eigenlijk te groot om naar de eerste klasse te degraderen en bovendien gun ik mijn vrienden daar het allerbeste."

Cornelis Koffeman, doelman van rivaal/collegaclub Urk:

,,Ik speelde in al die jaren tientallen derby's tegen Flevo Boys, maar nog nooit lieten ze zo weinig voetbal zien als afgelopen seizoen. Het was spelen met de lange bal en gokken op de counter. Dat past niet bij de voetballende ploeg die Flevo Boys altijd was. Bovendien hebben ze een slappe verdediging en dat kan ze opbreken. Ik ben blij dat Flevo Boys onder ons is beland, maar dat ze er uit vliegen hopen we op Urk niet. Het wordt tegen die Zuidvogels vooral een mentale kwestie. Ze moeten er voluit in geloven, want anders zijn wij die derby kwijt. En dat zou hartstikke jammer zijn."

Huib van der Wal, oud-speler en teammanager, mede-oprichter businessclub én supporter:

,,Ondanks het verdwijnen van de nodige individuele klasse was ik, kijkend naar hun voetbal CV's, aanvankelijk optimistisch over de aangetrokken teamvoetballers. Dat verdween gaandeweg de eerste seizoenshelft. Het duurde te lang voordat spelers hun draai vonden en voordat de trainer z'n ideale samenstelling te pakken had. Alleen in de laatste periode zag je pas de kwaliteiten van bepaalde spelers. Wat rest is een finale die alle spelers in moeten gaan alsof het hun laatste wedstrijd is. Niet door meteen risicovol aan te vallen, maar wel door er agressief op te klappen. Mocht de club toch degraderen, dan is dat niet het einde van de wereld. Flevo Boys is een grote sterke vereniging. We hebben genoeg in huis om een neergaande spiraal om te buigen."