Voetballers Elspeet terug in derde klasse

De thuisploeg had geen kind aan de bezoekers uit Brabant. Na een klein halfuur spelen zorgde Mark Spijkerboer voor de openingstreffer, in de slotminuut scoorde invaller Wessel Pluim de bevrijdende 2-0. Elspeet vergat vroeger afstand te nemen van de opponent en liet zeker tien mogelijkheden onbenut.

,,We hadden er zeker vier of vijf moeten maken’’, aldus middenvelder Werner Pluim. ,,Maar we hebben het gehaald. We hebben hier iets moois opgebouwd met een mix van jong en oud. Het werd de hoogste tijd voor promotie.’’