Vrouwen HTC zien het beachsoccer groeien

De verschillen zijn kleiner, de vrouwen van HTC hebben een jaar ervaring in het beachsoccer in de bagage gestopt. De Zwolse vrouwen beleven aan de Portugese kust weer een mooi avontuur in de Euro Winners Cup.

De vrouwen stonden vorig jaar in het Italiaanse Catania met de voetjes in het zand, nu zijn de beste ploegen van Europa neergestreken in het Portugese Nazaré. ,,Vorig jaar was het wel erg warm met dertig graden, nu is het een graad of twintig. Dat is wel prettig", zegt speelster Marije de Laat.

Gemeenschap

De HTC'ers verbleven twaalf maanden terug in het centrum van de Siciliaanse stad, om vervolgens de bus te pakken naar het strand. ,,Nu zitten we in een appartement op honderd meter van het strand. Nazaré is een kleine gemeenschap, het stadion ligt in het dorp. We kunnen het eerste fluitsignaal 's morgens vanuit ons bed horen.''

De Zwolse groep die vorig jaar actief was in Italië is nu ook grotendeels in Portugal. ,,We hebben meer ervaring, dat is één van de kwaliteiten van het team. Dat we vorig jaar in Catania geweest zijn is echt een voordeel."

Dichterbij

Dat de verschillen kleiner zijn geworden is duidelijk. De nummer drie van vorig jaar, het Russische Zvezda, wint maar net met 6-4 van HTC. Ook tegen thuisploeg Leiria is de nederlaag klein: 6-5. ,,We verliezen met 6-4, 6-5. We zitten er echt dichterbij." De Zwolse vrouwen eindigen daardoor als derde in de poule van vier ploegen, het Franse Amneville is in het eerste duel met 10-9 verslagen.

Het deelnemersveld is gegroeid. Nu staan er negentien teams in het zand, vorig jaar waren dat er twaalf. Dat de sport groeiende is bleek wel uit de reacties die De Laat en haar teamgenoten kregen na de nipte nederlaag tegen Leiria. ,,Onze telefoons ontploften. Mensen hadden zitten schreeuwen voor het beeldscherm."

Nederlands team

Een aantal speelsters van HTC maakt ook deel uit van het Nederlands team, dat onder leiding staat van de Zwolse bondscoach Gert Oosterbroek. Oosterbroek was vorig jaar ook de coach van de Zwolse vrouwen, nu is de coaching is nu in handen van Thomas Korenromp en Mark Groenewoud, normaliter spelers van het eerste elftal van HTC. ,,Ze zijn heel fanatiek. Ze zitten ook met een kladblokje op de tribune bij onze volgende tegenstanders."

De Laat stopte aan het einde van dit seizoen met veldvoetbal. Op het strand is ze nog niet klaar. ,,Met het beachen ga ik zeker verder. Daar is het spelletje veel te leuk voor. Het is niet vergelijken met het veldvoetbal. Je ziet echt dat de sport in ontwikkeling is.''