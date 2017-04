Wacker komt goed uit de verf in de Reestderby

Het bruggetje over de Reest, de rivier die De Wijk en IJhorst met elkaar verbindt, is keurig schoongemaakt en alvast voorzien van een likje blauwe en witte verf. Woensdagavond heeft de selectie van Wacker een start gemaakt met het welkom heten van de tegenstander. Zondag zullen spelers en supporters van IJhorst grotendeels over de geverfde brug reizen, op weg naar de Reestderby op het terrein van Wacker.

Rivaliteit

,,Deze wedstrijd leeft in beide dorpen natuurlijk enorm", zegt Wacker-trainer Ruud Westerhoven. ,,De meeste jongens kennen elkaar vanuit de gecombineerde jeugdopleiding WIJC en er is sprake van gezonde rivaliteit. Maar ongeacht de uitslag, na afloop drinken we een biertje met elkaar. Zo hoort het."

In oktober won Wacker het eerste duel in IJhorst: 2-3. Koen van Luin scoorde kort voor tijd de winnende treffer. Diezelfde Van Luin scheurde onlangs zijn kruisband en ontbreekt in de return. Westerhoven: ,,Sinds de winterstop ben ik al drie basisspelers kwijtgeraakt, dus de selectie is nog smaller geworden dan dat 'ie in de eerste helft van de competitie al was. In die zin is het erg knap dat we er, na de degradatie vorig seizoen, momenteel zo voor staan."

Cultuurdragers

Wacker is derde, met een puntje minder dan koploper USV, maar wél met een wedstrijd meer gespeeld. Westerhoven, die halverwege vorig seizoen samen met Alfred van der Weide de scepter overnam van Bart Smid, is er in geslaagd de ploeg in korte tijd naar zijn hand te zetten. Enkele jonge spelers werden overgeheveld naar het eerste en daarnaast kon de trainer terugvallen op een paar ervaren cultuurdragers.