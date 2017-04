Whittie en Victoria Boys hebben de smaak te pakken

Victoria Boys is de laatste zeven duels ongeslagen en dat leverde zeventien punten op. Voor trainer Eric Whittie voldoende aanleiding de doelstelling aan te passen. ,,We gaan nu voor de nacompetitie.''

De Apeldoorner (63) sprak vorig jaar al uit dat Victoria Boys op termijn naar de derde klasse zou moeten. Dat het zo snel kan gaan, had hij ook niet verwacht.

Linkerrijtje

,,Eerlijk gezegd hadden we als team gedacht dat het linkerrijtje alleen haalbaar zou zijn als er niks tegen zou zitten. We hebben een kleine selectie van zestien spelers en er zit geen prestatief tweede achter. Ook de A1 speelt op niet te hoog niveau. Dan moet alles kloppen en moet je geen blessures en schorsingen hebben. Als je dat afzet tegen wat we nu doen, lopen we voor op schema.''

Vorig seizoen promoveerde Victoria Boys uit de vijfde klasse. Whittie ziet dat zijn ploeg een niveau hoger prima uit de verf komt. ,,We spelen met meer overtuiging dan vorig jaar. We brengen ons voetbal op een ander niveau en dat over een langere tijd. Over het hele veld zijn we in staat onder de druk van de tegenstander uit te komen door verzorgd te blijven voetballen. Vorig seizoen kozen we nog voor een lange trap."

,,De speelwijze wordt beter begrepen en de laatste vier weken spelen we in dezelfde formatie. Dat hebben we de afgelopen jaren niet meegemaakt. De spelers worden nog steeds beter en ook de wijze waarop ze de training beleven, is een duidelijke stap vooruit. Ze accepteren veel meer van elkaar en dan gaat de coaching onderling ook makkelijker. We boeken geen kleine overwinningen, maar behoorlijke uitslagen. De schwung zit er in.''

Vol aan de bak

Whittie wijst erop dat niets vanzelf gaat in de 'Apeldoornse' vierde klasse G. ,,Zelfs voor koploper KCVO geldt dat ze wekelijks vol aan de bak moeten om punten te pakken. Wij wilden zo snel mogelijk veilig zijn en vervolgens ons spel verder ontwikkelen. Daar slagen we mooi in."