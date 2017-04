Willems trekt shirt Apeldoornse Boys weer aan

Hoe lang de comeback van Willems precies gaat duren, weet hij zelf ook nog niet. De voorbije jaren was hij nog altijd lid van Apeldoornse Boys, waar hij zijn carrière ooit begon. In het met 1-2 verloren treffen met KCVO maakte hij zaterdag zijn eerste speelminuten in de vierde klasse G. Tegen ZVV’56 (3-1 verlies) toonde hij maandag de gehele wedstrijd aan een meerwaarde te zijn voor de Boys. De club uit Apeldoorn-Zuid kan de hulp van Willems goed gebruiken in de strijd tegen degradatie.