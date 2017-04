Wolf blijft toch bij Pelikaan

Hierden loopt uit op concurrentie ondanks gelijkspel tegen Vios

20:51 HIERDEN – Ondanks dat Hierden gelijkspeelde in de thuiswedstrijd tegen Vios Vaassen (1-1), liep de gedoodverfde titelkandidaat uit op de concurrenten in de titelstrijd. Door verliespartijen van concurrenten Renswoude en Lelystad’67 is het verschil respectievelijk acht en negen punten.