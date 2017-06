WSV versterkt zich met oud-international Nejjari

Afgelopen april scoorde Nejjari voor De Hommel nog tweemaal tegen WSV. In de Mheenhal werd het uiteindelijk 8-5, waardoor Nejjari en co definitief degradeerden. Door de overstap naar WSV blijft de Nijmegenaar dus alsnog actief in de eredivisie. In het verleden kwam Nejjari tot 59 interlands en 30 doelpunten voor het Nederlands zaalteam, waarin hij samenspeelde met onder anderen Joey Ngarigota, die onlangs een punt zette achter zijn carrière en volgend seizoen assistent-trainer is bij de zaalafdeling van WSV, en Samir Makhoukhi.