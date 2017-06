WWNA mag oefenduel Steaua Boekarest organiseren

Het Roemeense Steaua Boekarest ontmoet FC Oleksandria uit Oekraïne (aanvang 18.00 uur). Het is de eerste keer dat WWNA een oefenduel tussen twee buitenlandse profclubs organiseert op Sportpark Wiesel. ,,Vorig jaar was het contact met de gemeente en politie ook al goed, maar toen was er toch iets meer aarzeling", zegt Alofs-Niessink. ,,Voor het eerst sinds een lange tijd was Steaua Boekarest weer in Nederland. Als voormalig legerclub had het voorheen een iets andere supportersbeweging dan nu. Daarnaast ontvingen wij vorig jaar voor het eerst profs. De drie oefenduels die Steaua vorige zomer ergens anders in de regio speelde, verliepen zo soepeltjes dat het houden van een wedstrijd bij ons nu wel is goedgekeurd."