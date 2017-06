ZuiderzeeCup: VVOG tegen Huizen, Urk treft Ajax

Tegelijkertijd nemen Urk en Ajax het tegen elkaar op. De finale is zaterdag 12 augustus om 15.30 uur; in het voorprogramma is de wedstrijd om de derde plek (13.30 uur). Vrijdag 11 augustus is er ‘s middags een jeugclinic en ’s avonds het 35+ toernooi. Hiervoor hebben zich zestien teams aangemeld. Het is de ambitie van de organisatie om op termijn een Gelders kampioenschap voor 35+ teams te organiseren.