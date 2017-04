Zutphen boekt belangrijke overwinning op concurrent DOS

Op basis van het opstellingenformulier leek Zutphen een lastige middag te krijgen. Topscorer en belangrijkste speler Mark Bloemendaal ontbrak vanwege een blessure. Toch stond Zutphen als team sterk en werd het ontbreken van Bloemendaal goed opgevangen. Kort voor rust kwam Zutphen, in een wedstrijd die in evenwicht was, op een 1-0 voorsprong. Aanvoerder Sebastian van Laar was het scherpste bij een bal die na een afstandsschot in het strafschopgebied bleef liggen.