Azarenka maakt eind juli rentree op tennisbaan na zwangerschap

De tweevoudig Australian Open-kampioene en voormalig nummer 1 van de wereld is al sinds afgelopen juli afwezig op het WTA-circuit omdat ze in verwachting was van haar zoontje Leo, die in december werd geboren.



,,Mijn zoontje is de grootste beloning die ik ooit gekregen heb. Ik heb erg veel zin in mijn terugkeer op de baan en zie uit naar deze nieuwe fase in mijn loopbaan'', vertelde de Wit-Russische tegen de organisatie.



Het gehele deelnemersveld is nog niet bekend, maar naast 'Vika' heeft nog een andere grote naam toegezegd voor het toernooi. Ook Madison Keys, de Amerikaanse mondiale nummer 11, zal haar opwachting maken in Stanford.