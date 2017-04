Barney voorkomt dramatische avond met winst op Wade

Door Sjors Tanis



Ook tegenstander Wade kwam in Dublin twee keer in actie. De Engelsman verloor, net als Barney, zijn eerste duel. En niet van de minste, want wereldkampioen Michael van Gerwen was in een hoogstaande partij met 7-5 te sterk. Voor zowel Wade als Van Barneveld was de onderlinge confrontatie dus cruciaal om van de tiende speelronde niet een dramatische speelronde te maken.



Van Barneveld, winnaar van de Premier League in 2014, gooide met ander materiaal dan in zijn eerste partij tegen Taylor. Dat was even wennen voor Barney, maar na een mindere eerste leg werd het goede ritme gevonden en pakte Van Barneveld drie legs op rij.



In zijn eerste partij gooide Wade sterk, met een gemiddelde van ruim boven de 100 met drie pijlen, maar de Engelsman haalde zijn niveau van eerder op de avond niet. Barney begon na een stroeve start steeds beter te gooien en liep verder en verder weg. Via de dubbel veertien kwam de Hagenaar op 6-2 om het eerste punt veilig te stellen en een leg later was de volle buit een feit: 7-2. Opmerkelijk: ook vorige week speelden beide darters tegen elkaar en ook toen won Barney met 7-2.



Van Barneveld stijgt dankzij de overwinning naar de derde plaats op de ranglijst. De jarige Wade lijkt kansloos voor een plek bij de beste vier, die aan het einde van de reguliere competitie recht geeft op een plek in de halve finale in de O2 Arena in Londen.



Van Barneveld: ,,Taylor speelde in mijn eerste partij goed. Ik miste wat en vanaf dat moment dicteert hij de wedstrijd. Dan wordt het een lastige wedstrijd. Iedereen is zo aan elkaar gewaagd, dat zie je bij elke partij terug. Ik mag heel blij zijn met de twee punten. Wade is nu wel bijna uitgeschakeld. James is een geweldige speler, maar het wordt lastig voor hem. Ik hoop dat hij in de rest van de competitie zijn sportieve plicht gaat doen.''



Misstap Wright, Lewis neemt revanche

De overige partijen in Dublin waren Peter Wright - Dave Chisnall en Adrian Lewis - Gary Anderson. Wright, tweede in de stand, moest de punten delen tegen hekkensluiter Chisnall. Zijn achterstand op Van Gerwen liep op tot twee punten.



Lewis nam revanche na zijn nederlaag van vorige week tegen Anderson. Jackpot won met 7-3, exact dezelfde cijfers waarmee de Schot vorige week Lewis te kijk zette.



Uitslagen speelronde 10

Wade - Van Barneveld 2-7

Lewis - Anderson 7-3

Chisnall - Wright 6-6

Van Barneveld - Taylor 3-7 VERSLAG

Wade - Van Gerwen 5-7 VERSLAG



Stand na 10 speelronden

1. Van Gerwen 10-16 (66-45)

2. Wright 10-14 (62-46)

3. Van Barneveld 11-14 (63-54)

4. Taylor 10-13 (61-52)

-----------------------------------------------

5. Anderson 10-11 (56-50)

6. Lewis 10-11 (55-51)

7. Wade 11-8 (56-66)

8. Chisnall 10-7 (43-59)



De top-4 plaatst zich na 11 mei voor de play-offs.