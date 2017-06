Bendsneyder speelt geen rol van betekenis is Catalonië

Nieky Holzken verliest van Doumbé in titelgevecht

9:23 Nieky Holzken is er in de Accorhotels Arena van Parijs niet in geslaagd zijn wereldtitel kickboksen in het weltergewicht op Cedric Doumbé terug te veroveren. Hij verloor door een split decision van de jury. Kijk hier de samenvatting van de wedstrijd terug.