Bolt houdt spierscheuring over aan laatste optreden als atleet

Bolt zette zijn MRI-foto op Twitter. ,,Helaas heb ik een scheur in mijn hamstring'', schreef de sprinter, wiens laatste optreden de WK-finale over 4x100 meter was. ,,Voor het herstel staat drie maanden. Normaal gesproken openbaar ik mijn medische rapport niet, maar nu hoorde ik mensen vraagtekens zetten bij de vraag of ik wel echt geblesseerd was. Ik heb mijn fans nooit bedrogen en het was mijn grote wens om nog één keer voor hen te lopen.'' Frappant: Bolt heeft de tweet later weer verwijderd.