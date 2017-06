Doet Stephen Curry een tukkie tijdens NBA-finale?

De foto van Curry met een handdoek over zijn hoofd, alsof hij in het vierde kwart in slaap was gevallen, ging vandaag viraal.



Warriors lag op dat moment opnieuw op overwinningskoers. De ploeg uit Oakland leidde na de zege in Game 1 ook in de tweede wedstrijd van de best-of-sevenserie. Met nog tien minuten op de klok en 104-92 op het scorebord ging Curry in de Oracle Arena in Oakland languit op de grond liggen, alsof de klus al lang en breed was geklaard. Golden State won inderdaad weer (132-113), maar venijnig waren de reacties op Twitter voor Curry, die weinig respect had getoond voor LeBron James cs.