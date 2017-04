Einderlijk zege voor curlingmannen op WK

,,Ik denk dat we sowieso een goede wedstrijd hebben gespeeld. We begonnen vrij defensief, dus dan kun je niet veel druk op de tegenstander zetten, maar we wisten dat we de controle hadden en beter in het spel zaten'', aldus skip Jaap van Dorp. ,,Het was nog even spannend, maar we maakten de dubbel en dat was een mooie manier om mee te eindigen.''



Nederland speelt nog tegen Zweden, de Verenigde Staten en Noorwegen. Alleen de eerste vier van de twaalf landen gaan door naar de play-offs. Voor Oranje, dat voor het eerst in 23 jaar weer meedoet aan het WK, zit dat er niet meer in.