Flier stopt na een jaar alweer met beachvolleybal

,,Ik heb genoten van de sport beachvolleybal en ik denk ook dat er duidelijk sprake was van sportieve progressie. Dat ik stop, heeft te maken met meerdere factoren. Ik heb dit seizoen vaak last gehad van mijn rug, wat ook andere fysieke klachten tot gevolg had. Daarnaast is het zwaar gebleken om het gezinsleven te combineren met het vele reizen als beachvolleybalster. Door een combinatie van deze factoren ben ik tot het besluit gekomen om te stoppen.''

Flier droomde twee maanden geleden in het AD nog van deelname aan de Olympische Spelen. Lees hier het interview terug.

Van Iersel gaat door

Tweevoudig olympiër Van Iersel is van plan om met een nieuwe partner door te gaan als beachvolleybalster. ,,Ik vind het heel jammer dat Manon deze beslissing heeft genomen. Wat mij betreft was er nog veel meer te halen uit onze samenwerking. Mijn partner en ik verwachten eind augustus ons eerste kindje en daar focus ik mij nu op. In overleg met de bondscoaches Richard de Kogel en Angie Akers ga ik op zoek naar een nieuwe teamgenoot.''

Flier en tweevoudig Europees kampioen Van Iersel presenteerden zichzelf op 24 november 2016 als nieuw koppel. ,,We hebben aan het begin met elkaar afgesproken dat we er een seizoen vol voor zouden gaan, om vervolgens te evalueren of we zouden doorgaan'', zei De Kogel. ,,De uitkomst van de evaluatie is dat Manon heeft besloten te stoppen als beachvolleybalster.''

Flier en Van Iersel werden begin deze maand bij de WK in Wenen na de groepsfase in de tweede ronde uitgeschakeld.