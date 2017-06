Hak straalt na zeven jaar toch met gouden plak

Met de internationale atletiekfederatie IAAF kwam Hak overeen om de medaille tijdens de FBK Games in Hengelo te overhandigen. ,,Dit is toch de mooiste en grootste atletiekwedstrijd van Nederland en ik heb heel goede herinneringen aan Hengelo.''

De 'nieuwe' Europees kampioene op de 800 meter kreeg een nieuwe gouden medaille, met daarin haar naam gegraveerd. De overhandiging is volgens haar ook een statement, sprak Hak. Dat er geen plaats is in de sport voor valsspelers. ,,Zo zie ik dat wel ja.''

Hak bekende na afloop toch geëmotioneerd te zijn door de ceremoniële huldiging in Hengelo.,,Dat had ik vooraf niet verwacht, dit doet me veel. Deze huldiging beleef ik ook veel bewuster, van wat er in Barcelona na de race is gebeurd weet ik bijna niets meer. Ik beleefde toen alles in een soort van roes.''