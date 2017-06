Handballers buigen diep voor Denemarken

Bij de rust leidde Denemarken al met 10-18. Na de pauze was de afronding bij de thuisploeg aanvankelijk beter verzorgd en was ook de verdediging wat hechter. Kleiner dan een marge van zes doelpunten stond Denemarken echter niet toe. In de slotfase liep de olympisch titelhouder weer ver weg bij Nederland. De uitwedstrijd in november eindigde in een nederlaag van 29-20 voor Oranje, dat zondag nog in en tegen Hongarije aantreedt. Denemarken is nu zeker van het EK-ticket.



Nederland moest het in Almere doen zonder eerste doelman Gerrie Eijlers. Hij liep in de voorbereiding het duel met Denemarken een enkelblessure op. Eijlers is mogelijk voor de wedstrijd tegen Hongarije weer beschikbaar. Bart Ravensbergen verving Eijlers tegen Denemarken. Ook Mark van den Beucken, die door Fiege laat werd opgeroepen, kreeg nog enige speeltijd. Mark Bult (privéomstandigheden) en Jorn Smits (blessure) ontbraken eveneens bij Oranje in Almere.