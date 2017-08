Hassan pakt verrassend brons op 5000 meter

Sifan Hassan heeft op de slotdag van de WK atletiek in Londen nog verrassend het brons veroverd op de 5000 meter. De 24-jarige Nederlandse maakte daarmee haar mislukte optreden in de finale van de 1500 meter meer dan goed.

Landgenote Susan Krumins liep in de finale in het spoor van Hassan naar de achtste plaats. De 31-jarige Nijmeegse had in Londen ook een knappe vijfde plaats behaald op de 10.000 meter.

De Keniaanse Hellen Obiri won goud, de Ethiopische Almaz Ayana zilver.

Hassan liep eerder op de kampioenschappen in Londen de 1500 meter. Ze startte als favoriete voor het goud, maar stortte tijdens de finale vlak voor de finish in en greep naast de medailles. Ze zocht eerherstel op de 5000 meter en kreeg dat, ook al was ze niet opgewassen tegen Ayana en Obiri.

Dat duo maakte zich na 2000 meter al los van de rest en nam samen een grote voorsprong. Obiri spurtte Ayana eruit in de laatste ronde, Hassan rende met een sterk eindschot naar de bronzen medaille in 14.42,73, iets boven haar Nederlands record. Krumins eindigde voor de vierde keer op een groot toernooi als achtste in de finale van de 5000 meter.