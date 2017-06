Herlings verspeelt kansen eindzege

Door een val in de 1ste ronde van manche 2 verspeelde Jeffrey Herlings zondagmiddag zijn kansen op de GP-zege in Rusland. Vanuit het achterveld in de MXGP moest de 22-motorcrosser uit Oploo zich op de modderige omloop van Orlyonok een weg naar voren zien te glibberen.

Door Marcel Luyckx

Herlings was niet de enige die in de zware omstandigheden in de fout ging. Inmiddels opgerukt naar plaats 10 kon hij in de slotfase nog profiteren, omdat Antonio Cairoli zijn KTM-motor onder aan een heuvel vastreed. In extremis passeerde Herlings ook nog de moegestreden Rus Evgeni Bobrisjev.

Dat was voor de winnaar van de 1ste manche net voldoende om in het dagklassement post te vatten op de 2de plaats voor de Fransman Gautier Paulin. De Waal Clement Desalle was over twee manches gezien de beste modderrijder. Glen Coldenhoff eindigde in de 2de manche als eerste Nederlander op de 6de plaats, in de GP werd hij 9de.