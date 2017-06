Herlings wint partijtje modderworstelen in Rusland

Voor de verandering kende Herlings dit keer een rimpelloze start. In het spoor van teamgenoot en WK-leider Antonio Cairoli begon hij als tweede aan de wedstrijd. Herlings liet de achterstand niet verder oplopen dan 3 tellen, om halverwege de wedstrijd Cairoli voorbij te steken alsof de Italiaan stilstond. In de wetenschap dat Herlings op een veilige achterstand staat in de WK-stand drong de achtvoudig wereldkampioen niet meer aan.



Veel concurrenten bleven letterlijk steken in de modder. Herlings hield tot de finish de gang erin en behaalde zijn vierde manchezege van dit seizoen. In de tussenstand van het WK wipte hij over de door blessures afwezige Jeremy van Horebeek en Tim Gajser heen naar de vierde plaats. De tweede Nederlander, Glenn Coldenhoff, passeerde als 12de de eindstreep. Later op de dag volgt nog de tweede manche.



,,Het was heel zwaar'', liet Herlings op motorcrossplanet.nl weten. ,,Voor de manche kwam de regen zo’n twee uur lang naar beneden. De baan was echt verraderlijk. Hopelijk hebben we later vandaag in de tweede manche wat geluk met de start en kunnen we weer vooraan meestrijden.''