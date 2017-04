Hermens wil verandering ontketenen met eerste professionele running team

Het NN Running Team bestaat uit 48 mannelijke en 12 vrouwelijke langeafstandslopers. Grote sterren als de olympisch kampioenen Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele hebben zich aan het loopteam verbonden, evenals Florence Kiplagat, winnares van de marathon en Chicago, en de Nederlander Abdi Nageeye, die zondag op de Marathon Rotterdam onder de 2 uur en 10 minuten wil duiken.



Global Sports Communication-directeur Jos Hermens wil met het NN Running Team, dat wordt gesteund door de NN Group en Nike, de sport verder professionaliseren en innoveren. En bovenal wil de Nederlander een verandering in de loopwereld ontketenen. ,,In vrijwel alle marathons verloopt de race hetzelfde. Tot de 30 kilometer doen de tempomakers hun werk. En daarna strijden zo’n vijf man voor de winst. In New York en Boston zien we al dat die organisaties geen gebruik meer maken van tempomakers. Dat geeft een andere dynamiek. Dat willen wij ook. Dat er tactische keuzes moeten worden gemaakt. Misschien zelfs tussen verschillende teams. Dan wordt het voor een breed publiek veel interessanter om naar te kijken.”



Hij hoopt daarom dat er de komende jaren meer teams zullen opstaan. Sebastian Coe, de hoogste baas van de internationale atletiekfederatie IAAF, liet via een videoboodschap, weten de plannen zeer te zien zitten. ,,Nieuwe commerciële samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat onze sport uitbreidt”, zei de Brit. ,,Wij weten dat teams binnen de atletiek een prikkel vormen voor jonge mensen. Met nieuwe partners en nieuwe formats, en het idee dat jonge mensen achter teams willen staan, denk ik dat NN Running Team kunnen helpen bij het aantrekken van dat jonge publiek.”



Het team zal met de 60 lopers in totaal aan zo’n 150 races meedoen en mikken op 100 podiumplaatsen. Door de verschillende toplopers vaker aan elkaar te binden, denkt het team een stap te kunnen zetten op het gebied van vrijwel alle facetten. ,,Van medische ondersteuning, tot trainingen, wij kunnen door deze samenwerking nu onze atleten beter adviseren’’, zegt Hermens.



Nageeye, één van de negen atleten van het team die zondag starten tijdens de Marathon Rotterdam, toonde zich alvast enthousiast. ,,Hardlopen wordt vaak gezien als een individuele sport, maar eigenlijk is het een teamsport. Je komt niet op hoog niveau zonder goede manager, medische begeleiding, fysiotherapeut en teammaten. Een training van 30 of 40 kilometer zou ik niet in mijn eentje kunnen doen. Het is mooi dat we de sport nu groter maken en innoveren.”