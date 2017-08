In beeld: Afscheid in mineur van een sporticoon

Het heeft niet mogen zijn: wat een groots afscheid moest worden is geëindigd met een afscheid in mineur. Usain Bolt, een atleet die zijn sport ver overstijgt, haalde de finish niet in zijn laatste race. Een blessure gooide roet in het eten bij de slotloper van Jamaica op de 4x100 meter estafette. In zijn laatste WK botste de sportlegende voor de eerste keer op zijn limieten.