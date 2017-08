Justin Thomas wint met PGA Championship eerste major

Van der Weijden slaagt in dubbele Kanaaltocht

Maarten van der Weijden is erin geslaagd om het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk twee keer achter elkaar over te steken. De voormalig olympisch- en wereldkampioen openwaterzwemmen kwam zondagavond laat aan op de Engelse kust bij Dover. Daar was hij 's nachts de zee ingegaan voor de uitzonderlijke zwemtocht.