Kramp verpestte laatste race van legende Usain Bolt

,,De afgelopen weken zijn zwaar geweest, hopelijk herstelt hij snel'', zei Jones, die Bolt met een van pijn vertrokken gezicht had zien hinken en later naar de grond zag gaan. Zijn ploeggenoten Omar McLeod, Julian Forte en Yohan Blake moesten hem troosten. Blake klaagde over het feit dat de deelnemers aan de 4x100 meter vanwege enkele ceremonies drie kwartier in de zogenoemde callroom hadden moeten wachten voor hun race. ,,Dat duurde veel te lang. Usain zei ook al dat hij 'koud' was.'' Concurrent Justin Gatlin beaamde de klacht. ,,We moesten te lang wachten. Het zou goed kunnen dat dat Bolts blessure heeft veroorzaakt'', meende de Amerikaan.