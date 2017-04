Lillard schiet met scherp in Portland

Mede dankzij negen driepunters overtrof Lillard het record dat sinds 2005 met 54 punten op naam stond van Damon Stoudamire. De 26-jarige Amerikaanse basketballer hield de Trail Blazers met zijn indrukwekkende productie op koers voor de play-offs in de NBA.



De ploeg uit Portland staat op de achtste plaats in de Western Conference en heeft het laatste beschikbare ticket voor de play-offs daarmee virtueel in handen. Alleen Denver Nuggets kan de Trail Blazers nog van die plek stoten.



Golden State Warriors, al zeker van de eerste plek in het westen, boekte tegen New Orleans Pelicans de 66e zege van het seizoen: 123-101. Vedette Stephen Curry bleef met knieklachten aan de kant, Kevin Durant vierde zijn rentree met zestien punten en tien rebounds.