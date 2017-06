Luiten is inzinking nog niet te boven

Hassan in indrukwekkende tijd naar Diamond League-winst

21:45 Atlete Sifan Hassan heeft op indrukwekkende wijze de 1500 meter gewonnen bij de Diamond League in Rome. De 24-jarige hardloopster zegevierde in het Olympisch Stadion van de Italiaanse hoofdstad in 3.56,22, slechts een fractie boven haar eigen Nederlandse record dat sinds juli 2015 op 3.56,05 staat.