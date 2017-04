Marius Kimutai soeverein naar zege in Rotterdam

Kimutai eindigde in oktober vorig jaar als derde in de marathon van Amsterdam in 2.05.47. Hij liep in de Maasstad vrijwel de gehele race keurig mee in het tempo van de gangmakers, die waren vertrokken op een schema van 2.05. De tussentijden wezen al snel op een eindtijd van 2.06. Kimutai versnelde samen met zijn landgenoten Laban Korir en Lawrence Cherono na ongeveer 35 kilometer, het beruchte kantelpunt in de marathon. Het trio nam snel afstand van de overgebleven atleten uit de voorste groep. Kimutai plaats op enkele kilometers van de finish een beslissende demarrage. Hij poogde nog onder zijn persoonlijk record van Amsterdam te lopen, maar dat lukte niet. Mogelijk dat de warmte een rol speelde. De temperaturen liepen tegen het einde van de race op naar de 18 graden. Cherono arriveerde als tweede in 2.06.21, Korir werd derde in 2.06.25.

Marti ten Kate Abdi Nageeye mag zich sinds vanmiddag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 officieus en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette. Voor Nageeye was het ook een persoonlijk record in zijn zesde marathon. Zijn oude toptijd stond op 2.10.24. In Nederland staan alleen Kamiel Maase en Gerard Nijboer nog boven hem op de nationale ranglijst aller tijden.

De drie beste Nederlandse marathonlopers van dit moment openen vandaag in de marathon van Rotterdam de aanval op Marti ten Kate. Abdi Nageeye, Michel Butter en Khalid Choukoud willen sneller dan de 2.10.04 die Ten Kate in 1989 liep. Hun doel is de snelste Nederlander ooit in Rotterdam te worden. Een tijd van onder de 2.10 zit in hun hoofden.



Nageeye is het meest ambitieus. De nummer elf van de olympische marathon in Rio wil dik onder de 2.10 en denkt zelfs aan een tijd van onder de 2.09. Hij heeft aangekondigd hard van start te gaan; doorkomst halfkoers 64 minuten.



Een uitgesproken favoriet voor de eindzege van de 37ste editie is er niet. De organisatie heeft een grote groep topatleten uit Kenia en Ethiopië aangetrokken die weggaan op een tijd van 2.05. Marius Kimutai heeft het beste persoonlijke record: 2.05.47. Ook Laban Korir (2.05.54) en Abera Kuma (2.05.56) liepen al eens onder de 2.06.



Het is warm marathonweer, met straks mogelijk temperaturen die oplopen tot 20 graden. Voor de tienduizenden recreanten kan dat een belemmering zijn voor een goede eindtijd. De topatleten starten om 10.00 uur op de Coolsingel en dan is het een prima 12 graden. Mis niets van de wedstrijd in ons liveblog.