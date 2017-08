Minderhoud haakt af voor EK dressuur

Zij vormt de Nederlandse equipe met Edward Gal, Madeleine Witte-Vrees en Diederik van Silfhout. ,,Afgelopen week verloor Glock's Johnson 's nachts op stal een hoefijzer en stond vervolgens met zijn hoef in de lip van het ijzer," legt Minderhoud uit. ,,Daar kom je dan pas 's ochtends achter en we hebben toen gelijk de hoefsmid gebeld. Er is ondanks accuraat behandelen toch een ontsteking ontstaan en het deed Johnson duidelijk pijn. Daarom kon ik hem de afgelopen week niet rijden. We moesten nu een beslissing nemen en 'Johnny' is niet op tijd fit genoeg voor het EK. Heel veel pech, maar het paard staat op de eerste plaats en we hopen dat 'Johnny' er snel weer helemaal bovenop is.''