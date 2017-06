Motorcoureur Biaggi afgevoerd met helikopter na crash

Biaggi werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Italiaanse media verkeert de 45-jarige coureur niet in levensgevaar. Biaggi zou wel schade hebben opgelopen aan zijn wervelkolom en borstkas.



Biaggi veroverde van 1994 tot en met 1997 vier keer op rij de wereldtitel in de 250cc. Zijn overstap naar de zwaarste klasse bracht hem weliswaar heel wat overwinningen, maar geen wereldtitels. Biaggi stond in de 500cc/MotoGP in de schaduw van landgenoot Valentino Rossi. De Italiaan stapte in 2007 over naar de Superbikes, waarin hij wel twee keer kampioen werd, in 2010 en 2012.