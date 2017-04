Nageeye duikt dik onder Ten Kate in Rotterdam

Nageeye had het gevoel dat er nog meer inzit. ,,Er gaat nog meer komen. Deze tijd motiveert alleen maar nog harder te trainen'', zei de atleet uit de stal van atletenmanager Jos Hermens, die ook is opgenomen in het professionele internationale hardloopteam van de sponsors NN en Nike.



Nageeye liet zich keurig gangmaken in de marathon en lag steeds op koers van een tijd van 2.09. Hij gaf wel tijd prijs in de slotfase, toen hij weliswaar alleen liep, maar ook achterblijvers als mikpunt had. Achter hem probeerden landgenoten Michel Butter en Khalid Choukoud ook onder de 2.10 te lopen. Choukoud viel uit na 30 kilometer met een blaar onder zijn voet, Butter eindigde in een voor zijn doen sterke 2.11.00.