Nederland 38ste op mondiale dopinglijst

De cijfers tonen dat ook aan. In atletiek waren er 32.000 controles. De 242 positief bevonden atleten vormen 0,8 procent. Van de bodybuilders was liefst 15 procent positief.



Volgens Ram is er nog veel werk te doen in de strijd tegen doping. ,,WADA heeft nu statistieken van drie opeenvolgende jaren en het algemene beeld is toch stabiel. Het aantal controles en het aantal betrapte sporters zijn ongeveer gelijk gebleven. Alle inspanningen van de antidopinginstanties hebben nog niet tot een duidelijke afname van dopinggebruik geleid. Hoewel we in het wielrennen wel zien dat het geleidelijk minder wordt.''