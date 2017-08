Nederland sluit meest succesvolle WK atletiek ooit af

Met de bronzen plak van Sifan Hassan en een achtste plek van Susan Krumins op de 5000 meter, kwam er een einde aan de Nederlandse inbreng. De Oranje-oogst leverde uiteindelijk één gouden medaille op: die van Dafne Schippers op de 200 meter. Zij pakte tevens brons op de 100 meter, terwijl Anouk Vetter derde werd op de zevenkamp. Daar kwam vandaag dus het brons van Hassan bij.



Naast de vier medailles, waren er ook tien noteringen in de top ach voor Nederlandse atleten. Daarmee is de WK 2017, dat vanavond eindigt, de meest succesvolle in de Oranje-historie.



Het betrof wel medailles voor alleen vrouwen. Technisch directeur Ad Roskam: ,,Dat komt mede omdat vrouwensport in Nederland een lange traditie heeft. Het blijft een uitdaging om de komende jaren ook mannen naar de absolute top te brengen. We misten hier wel twee goede sprinters - Churandy Martina en Solomon Bockarie - en Thijmen Kupers en Menno Vloon vielen door blessures jammerlijk weg.''



Roskam was met een grote groep van 28 atleten afgereisd naar de WK. ,,Dus hadden we veel starts en dan krijg je ook te maken met teleurstellingen. Maar met deze ploeg kunnen we verder. Het is ons doel constant met deze successen te presteren. We zijn op de goede weg. Een finale halen op een WK atletiek is heel groot.''



De technisch directeur wil in de nabije toekomst investeren in indooraccommodaties. ,,We doen zo goed mee op internationaal niveau, maar in de winter moeten onze atleten meestal buiten trainen. Dat zou anders moeten.''