Olympisch kampioene marathon betrapt op epo

,,De IAAF kan bevestigen dat het deze week een onderzoek naar een overtreding tegen het anti-dopingbeleid heeft geopend tegen Jemima Sumgong'', luidt de verklaring.



De Keniaanse werd afgelopen zomer in Rio de Janeiro olympisch kampioene door in 2.24,04 de marathon te winnen. Eerder dat jaar had ze ook de marathon van Londen op haar naam geschreven. In 2013 was ze de beste in de marathon van Rotterdam.