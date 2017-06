Sport Vandaag: tennis in Rosmalen en wielrennen

Blessure hindert Martina: Ik kan lopen, dat is al heel wat

11 juni Churandy Martina is licht geblesseerd. Een pijnlijke lies en achillespees hinderen de sprinter dit baanseizoen. Ook bij de FBK Games in Hengelo kwam hij daardoor niet tot een toptijd op de 200 meter. De 31-jarige atleet van Curaçao kwam pas als vijfde over de meet in 20,76.