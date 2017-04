Topfavoriet Johnson twijfelgeval voor Masters na val

Het is nog niet zeker of topfavoriet Dustin Johnson morgen op de tee verschijnt bij de Masters, het eerste golfmajor van het jaar. De nummer 1 van de wereld is van de trap gevallen in een huurhuis nabij de befaamde golfbaan in Augusta, en heeft daarbij een blessure in zijn onderrug opgelopen.