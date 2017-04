Wie wordt de snelste Nederlander op de Coolsingel?

Door Pim Bijl Michel Butter, Abdi Nageeye en Khalid Choukoud mikken alle drie op een tijd onder de 2 uur 10 minuten en de eer om de snelste Nederlander ooit op de Coolsingel te worden. AD Sportwereld legt de drie atleten naast elkaar en beschrijft hun kansen. Michel Butter (31) Persoonlijk record op de marathon: 2.09.58 Nationale titels op alle disciplines: 11 Met afstand de meest ervaren marathonloper van de drie. Liep in 2012 in Amsterdam als derde Nederlander ooit onder de 2 uur en 10 minuten. Wilde daarna de volgende stap zetten, gedroeg zich als een Keniaan waarna een stressfactuur in zijn heup die plannen blokkeerde. Vocht zich terug en liet in 2015 met een tijd van 2.11.08 zien terug op niveau te zijn. Heeft al zijn pijlen op deze marathon gericht, sloeg er vorig najaar zelfs een marathon voor over. Werkte eerst aan zijn snelheid en laste dit voorjaar zogenoemde marathonsimulaties in. Voor aanvang van de halve marathons bij de CPC in Den Haag en de Venloop liep Butter al zestien kilometer in. Meermalen werd Butter geplaagd door blessures, maar zeer hoopgevend is het dat hij nu al een jaar zonder noemenswaardige tegenslag traint. Koos zorgvuldig twee persoonlijke tempomakers uit en gaat weg op een schema net boven de 2.10. Hij wil immers kracht sparen voor de laatste 12 kilometer. ,,Op die manier heb ik altijd mijn beste marathons gelopen. Ik zie mij zelf als een leeuw in een kooi en die mag pas uit die kooi na 35 kilometer. Ik voel aan alles dat ik onder de 2 uur en 10 minuten kan lopen.''

Abdi Nageeye (28)

Persoonlijk record op de marathon: 2.10.24

Nationale titels op alle disciplines: 8



Denkt ooit het Nederlandse record van Kamiel Maase (2.08.21) te kunnen verbreken, maar wil eerst maar eens flink onder de 2.10 lopen. Dat lukte de in Somalië geboren loper in vijf eerdere marathons nog niet, maar Nageeye boekt zichtbare progressie. Zijn elfde plaats op de olympische marathon bleef redelijk onderbelicht, maar kenners loven die prestatie.



Wispelturig als geen ander, wisselt van trainers en trainingsomgeving alsof het flippo's zijn. Traint niet strak volgens schema, maar voelt zich goed bij spontane tempowisselingen en verrassingen van zijn trainer in Ethiopië.

Kon de kunst afkijken bij zijn goede vriend en meervoudig olympisch kampioen Mo Farah en later bij Eliud Kipchoge, de beste marathonloper van dit moment. Nageeye durft de marathon aan te vallen en gaat weg op een tijd van 2.09. Is dan op het eerste oog ook de favoriet van de drie. Maar zijn kracht kan tegelijkertijd zijn mogelijke achilleshiel blijken.



Butter en Choukoud zullen hem meteen uit het zicht zien verdwijnen, maar de grote vraag is: moet hij dat strakkere tempo in het begin in het slot bekopen? En zien ze hem in de finale weer terug, of betaalt zijn gewaagde keuze zich uit in een hap van zijn persoonlijk record en een ruime 'Nederlandse zege'? ,,Wat ik heb geleerd van de Kenianen is het onbevangen lopen. Een Nederlander denkt in onmogelijkheden, kiest voor zekerheid. Afrikanen denken anders. Die gaan ergens vol voor en lopen op gevoel. Dat probeer ik ook te doen.''