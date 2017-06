762 keer nee tegen snelle fietsroute Apeldoorn-Epe

Schavuyt wil van klanten vrienden maken

10:57 Een groep mensen bij elkaar brengen die kan helpen bij de verdere ontwikkeling van het biermerk. Dat is een van de redenen dat Brouwerij de Vlijt met een Schavuyt Vriendenclub komt. Liefhebbers van speciaal bier, en dan met name Veluwse Schavuyt kunnen voor 15,- euro per jaar lid worden van het gezelschap.