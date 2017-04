A1 tijdens paasweekeinde 's nachts dicht

De A1 tussen afritten Kootwijk en Stroe gaat tijdens het paasweekeinde drie nachten dicht voor al het verkeer. Dit is nodig om de betonnen liggers te plaatsen voor de Faunapassage Maanschoten, waar Rijkswaterstaat en ProRail samen aan werken.

Om de in totaal 104 betonnen liggers over beide weghelften te kunnen plaatsen, komen hijskranen op de snelweg te staan. Vanwege de veiligheid tijdens de hijswerkzaamheden wordt de snelweg in beide richtingen op 14, 15 en 16 april van 22.30 uur tot 09.00 uur afgesloten. Dit gebeurt tussen afrit 17 Stroe en afrit 18 Kootwijk.

Omleiding

Verkeer op de A1 tussen Stroe en Kootwijk wordt omgeleid via de N302 Kootwijkerweg, de N344 Amersfoorsteweg en de N310 Provincialeweg. Het doorgaande verkeer wordt al vanaf Barneveld en Apeldoorn omgeleid via de snelwegen A30, A12 en de A50. Ook worden weggebruikers al bij knooppunt Hattemerbroek (Zwolle) en Rijnsweerd (Utrecht) geïnformeerd over de werkzaamheden.

Treinverkeer

Behalve werkzaamheden aan de snelweg voor het bouwen van het ecoduct, komt er onder het naastgelegen spoor een tunnel voor dieren. Om de faunatunnel aan te leggen, is er van zaterdag 6 mei 02.00 uur tot maandagochtend 8 mei 05.00 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Amersfoort en Apeldoorn. In dat weekeinde wordt het spoor verwijderd, de betonnen faunatunnel op zijn plek geschoven en worden er nieuwe sporen over de tunnel aangelegd.