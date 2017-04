Afbraak V&D wint GeldersNieuwsfoto 2016

Prijs

Maarten Sprangh ( De Stentor ) won met deze foto ook in de categorie Algemeen Nieuws. Sprangh werd donderdag in Museum CODA in Apeldoorn door commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje uitgeroepen tot winnaar.

Reactie winnaar

Winnaar Maarten Sprangh was donderdagavond niet aanwezig bij de prijsuitreiking. Hij leefde namelijk in de veronderstelling dat de winnende foto pas vrijdag zou worden onthuld. Op het moment dat de Apeldoorner het podium had moeten bestijgen, was hij in Zwolle voor een fotoshoot. Sprangh was dan ook hoogst verrast toen hij via de verslaggever moest vernemen dat hij is uitgeroepen tot winnaar van de Gelders Nieuwsfoto 2016. De vreugde was er echter niet minder om. "Ik trek vanavond nog wel een fles champagne open."