'Alledaags' papier verandert in kunst in Coda Apeldoorn

videoHet is papier wat de klok slaat in het Coda Museum de komende maanden. Afgelopen maandag werd de nieuwe Paper Art tentoonstelling geopend door directeur Carin Reinders en Detlev Cziesso, wethouder kunst en cultuur in Apeldoorn. Welk kunstwerk maakt indruk op de directrice zelf?

,,Doordat ik zelf inhoudelijk nauw betrokken ben bij het samenstellen van de tentoonstelling ken ik de kunstwerken al behoorlijk goed. Maar het is wel iedere keer mooi om te zien hoe het hier in ons gebouw staat. Zelf vind ik de werken die hier ter plekke tot stand komen altijd het meest spannende. We hebben tien kunstenaars die in een bed&breakfast verbleven en hier in Apeldoorn aan het werk zijn gegaan. Je kent de kunstenaar al wel, maar het werk dan nog niet. Zo is Kim Habers het avontuur aangegaan en heeft een labyrint-achtig werk gemaakt, waardoor je echt in een andere mindset terecht komt. Dat zijn voor ons als samenstellers van de tentoonstelling wel de verrassingen.''

Reinders benadrukt de belangrijke rol van papier in de regio. Reinders: ,,De papierindustrie is een belangrijke industrietak in Gelderland geweest en was van grote betekenis voor de regio. En nog altijd wordt er iedere week in Loenen papier vervaardigd. Dat maakt dat we zowel Apeldoornse bezoekers verwachten, maar ook veel mensen van buiten Apeldoorn. Iedere editie laat een groei in de bezoekersaantallen zien en het is ook voor een stad als Apeldoorn goed.''